الدوادمي 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستطلق رابطة الدوادمي الخضراء بالتعاون مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة غداً، مبادرة " ِاحْم بيئتك ".وتهدف المبادرة إلى توزيع 6000 شتله مختلفة الأنواع مجاناً على سكان المحافظة لترسيخ أهمية التشجير لدى أفراد المجتمع بكل فئاته، وسعياً لزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة ومكافحة التصحر.ويبدأ توزيع الشتلات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً بجوار مصلى العيد.// انتهى //21:12ت م0329