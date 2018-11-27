جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ، أمس ، فعاليات الملتقى السعودي للشركات الناشئة ، الذي حظي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بفندق الرتز كارلتون في جدة.وتضمنت برامج الملتقى، الذي استمر على مدى 3 أيام ، 30 ورشة عمل، حضرها أكثر من 1200 رائد ورائدة أعمال، ومهتمين في مجال الاستثمار وإدارة المشروعات، وشملت موضوعات ومحتويات متنوعة لدعم وتطوير ريادة الأعمال بالمملكة، بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية شارك فيها أكثر من 29 متحدثًا، وحضور أكثر من 120 مابين رائد أعمال ومستثمر وشركات ناشئة .وناقش المتحدثون في أول جلستين باليوم الثاني "الابتكار والفرص الاستثمارية الواعدة في المنظومة الرياضية والصحية" ، والتي شارك فيها الدكتور رضوان الودغيري كمتحدث رئيس، و 6 متحدثون في حلقة حوار بقيادة الإعلامي منيف الحربي، في حين ناقشت الجلسة الثانية موضوع "الشركات الناشئة و دورها في دعم الاقتصاد المناطقي: الشركات الريادية الناشئة في قطاع الحج والعمرة نموذجًا"، حيث كان المتحدث الرئيس فيها محافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد ، فيما دارت حلقة الحوار بين 7 متحدثين بقيادة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ .أما في اليوم الثالث فناقشت الجلسات موضوعين آخرين، هما: "الابتكار والريادة المجتمعية: التحديات والفرص الاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي التنموي المستدام"، وكان رئيس الجلسة الرئيس التنفيذي ييس تو ديجيتال الدكتور عمار بكار يحاور 7 متحدثين، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان "الفرص الاستثمارية الواعدة في الابتكارات المتعلقة بالطاقة والبيئة" ، وبدأت بحديث للمؤسس والرئيس التنفيذي كيفن مونسرات، ثم حاور الرئيس التنفيذي لشركة خالد الجفالي للطاقة المهندس بندر علّاف 6 متحدثين ، ومن ثم فُتح باب النقاش مع الحضور.وفي جانب آخر من الملتقى وعلى هامشه، أقيم معرض شارك فيه 128 شركة ناشئة، بالإضافة إلى عيادة وادي مكة للأعمال لتقديم الاستشارات المجانية في المجالات القانونية، والمالية وتطوير الأعمال والاستثمار والتقنية قدمها 26 مستشارًا ، وقد استهدفت 260 شخص على مدى يومين، وإقامة مسابقة عرض المشروعات الناشئة على المستثمرين شارك فيها 21 رائد ورائدة أعمال، 10 منهم كانوا من فئة مشروعات ناشئة بمرحلة الانطلاقة ، و11 من فئة النمو ، فاز من كل فئة 3من رواد الأعمال ، وقدمت لهم جوائز مادية وعينية ضمن الفعاليات الختامية للملتقى بيومها الثالث.وعن دور "منشآت" ، في الملتقى، تحدث محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس الرشيد قائلًا: نحن نسهم في صناعة البيئة المناسبة لريادة الأعمال، ونعمل معهم يدًا بيد، ونرى أن المشروعات الناشئة لديها أفكار مميزة، كما أننا نتفق مع رواد الأعمال، وستعمل بدورها على حمايتهم" .يُذكر أن الملتقى السعودي للشركات الناشئة الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بشراكة إستراتيجية مع شركة وادي مكة للتقنية، تعمل على ربـط رواد الأعمال وأصحاب الشـركات الناشئة بالمستثمرين وصناديـق رأس المـال الجريء؛ للحصول على اسـتثمارات تضمـن نمو مشروعاتهم، وتحولها من مشروعات ناشـئة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تسهم بشكل فاعـل في دفع عجلة التنمية المستدامة بمـا يتوافـق مع توجه المملكة في رؤيتها الطموحة 2030؛ لدعــم الاقتصاد الوطني والمعرفي، والريادة المناطقية، وتوسيع القاعـدة الإنتاجية، وإيجـاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار المعرفي والتقني .// انتهى //21:31ت م0331