عرعر 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسافتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المكلف العميد مناحي بن مونس الرويلي ، اليوم، المعرض التوعوي لحملة "الوقاية هي الغاية"، بحضور عدد من مديري إدارات السلامة الحكومية ، وعدد من طلاب جامعة الحدود الشمالية ، والفرق التطوعية ، وذلك بمجمع عرعر مول .وقام العميد الرويلي بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض، واطلع على ما يحتويه من وسائل عرض تُحاكي أهم المخاطر المنزلية، ومحاكاة لأساليب التعامل مع الحوادث المنزلية، إضافة إلى التعريف بأدوات السلامة المختلفة التي تهم الزائر، وكذلك ركن التقنيات الحديثة، وركن الأطفال .وأوضح العميد الرويلي أن أحد أهم الأعمال المنوطة بالمديرية العامة للدفاع المدني هو التأكيد على أهمية تفعيل الدور الوقائي بهدف توعية الجميع من المواطنين والمقيمين بالأخطار الموجودة، والبحث عن أسباب المخاطر والعمل على تلافيها و أهمية توفير متطلبات السلامة سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أوفي أي موقع آخر، وتنبيه الجميع للمخاطر المحتملة، داعيًا الجميع إلى زيارة المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام للاطلاع على مايحتويه من وسائل سلامة حديثة ، والتفاعل مع ما يتم عرضه، متمنيًا السلامة للجميع.// انتهى //21:32ت م0332