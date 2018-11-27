عدن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي.وجرى خلال اللقاء بحث جهود ومشروعات الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في مدينة الحديدة اليمنية، التي زارتها جراندي مع المبعوث الأممي الجمعة الماضية.وقال رئيس الوزراء اليمني في اللقاء " إن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تسيطر على المدينة، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية، حيث تبيعها في الأسواق للكسب المادي وإثراء قادتها، وتمويل الحروب باسم المجهود الحربي".وحث الدكتور معين المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على تقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات اليمنية التي تعاني وضعًا إنسانيًا جراء الحرب التي تشنها المليشيات الانقلابية على اليمنيين، مجدِدًا التأكيد على الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولي فتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشاريعها وإمداداتها لليمنيين المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية؛ حتى لا يتغيّر مسار المساعدات من قبل المليشيا الانقلابية.ودعا رئيس الوزراء اليمني المجتمع الدولي إلى دعم متطلبات الحياة الأساسية والمتمثلة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.// انتهى //21:56ت م0334