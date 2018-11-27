محايل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسوقعت جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة اليوم عقد شراكة مجتمعية مع مكتب التعليم بالمحافظة .وأوضح مدير مكتب تعليم المجاردة محمد الحارثي أن هذه الشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية تهدف لتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين مكتب التعليم بالمجاردة و جمعية البر الخيرية في مختلف المجالات ، لتبادل الخبرات العلمية في مجال إقامة البرامج والدورات التدريبية التي يتفق عليها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.من جهته أكد مدير الجمعية زاهر الشهري أن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والأهداف المشتركة لهما في خدمة المجتمع و تسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير أبناء الأسر المسجلة بالجمعية من خلال معهد القدرات المتقدمة الرجالي ومعهد القدرات المتميزة للتدريب العالي النسائي التابعة للجمعية من خلال الاستفادة من الخبرات التدربيبة التربوية بمكتب تعليم المجاردة .// انتهى //22:35ت م0340