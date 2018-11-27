حائل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم والتحفيز الدائم لإمارات المناطق لرفع مستوى الأداء ومواكبة التطور المستقبلي لوزارة الداخلية بما ينعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بالنقلات التطويرية المتتالية لوزارة الداخلية ، مؤكدا أن إمارة منطقة حائل وكافة منسوبيها يحرصون على الارتقاء العمل ونتائجه إلى أعلى المستويات.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة حائل اليوم بصالة الاجتماعات بقصر أجا رئيس وأعضاء برنامج تطوير وزارة الداخلية ، واطلاعه على العرض المقدم من الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان العنزي والوفد المرافق له .وأعرب سموه عن شكره لرئيس وأعضاء البرنامج ، متمنيا للجميع التوفيق .من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان العنزي عرضا اشتمل على أطر العمل الشاملة وأهداف البرنامج وخطة الأداء المستقبلي للوزارة ودور إمارات المناطق في ذلك ، مؤكدا أن حرص وزارة الداخلية على مشاركة الجميع في جميع إمارات المناطق ، يأتي في إطار الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع بصمة نجاح تؤسس لغد مشرق بعون الله .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من المسئولين .// انتهى //22:43ت م0344