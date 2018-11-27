جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسقام الشباب العربي المشارك في أولمبياد الرياضيات العربي الأول ، والمقام حالياً في محافظة جدة ، مساء اليوم بزيارة للمنطقة التاريخية بالمحافظة .وتجول الوفود خلال الزيارة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والنشاط الطلابي بتعليم جدة ، في حارات جدة القديمة ومكتبة جدة التاريخية، وبيت باعشن ومسجد الشافعي وبيت نصيف .وأبدى الشباب العربي أعجابهم بما شاهدوا من مباني في جدة التاريخية ذات الطراز العمراني القديم ، مقدمين شكرهم للقائمين على البرامج المصاحبة للأولمبياد التي تنوعت ما بين أداء مناسك العمرة ورحلات ترفيهية وتسويقية وثقافية .// انتهى //22:47ت م0345