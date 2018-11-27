عدن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسناقش النائب العام اليمني الدكتور علي الأعوش اليوم، في محافظة عدن مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أندرو جيليمور، أوضاع السجون والسجناء في اليمن، وأوجه التعاون بين النيابة العامة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وأكد الأعوش خلال اللقاء أن النيابة العامة تعمل على كفالة حقوق السجناء أثناء مراحل سير الدعوى الجزائية، وتتولى الإشراف على كافة السجون المركزية ونزلائها في المحافظات اليمنية المحررة.من جانبه، أكد المسؤول الأممي أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعمل على تبني دعم الأجهزة القضائية في مختلف المجالات بما يساعد على تأهيلها، وإعادة جاهزيتها للعمل في المحافظات اليمنية المحررة والتي تأثرت بنيتها التحتية من الحرب.// انتهى //22:51ت م0347