الأمم المتحدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم في مقر الأمم المتحدة، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول أفغانستان؛ لإظهار التضامن مع شعب البلد الذي مزقته الحرب، وللمساعدة في تعزيز جهود الحكومة لتعزيز التنمية، إلى جانب السلام والأمن على نطاق أوسع.وأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان "يوناما" توبي لانزر في تصريح صحفي في بداية المؤتمر اليوم الذي يستمر يومين، أن الأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدتهم، بدعم من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن مسألة السلام ستكون إحدى مكونات المناقشات في المؤتمر.ويهدف المؤتمر، الذي حضره الرئيس الأفغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، إلى جانب العديد من المسؤولين الدوليين والاتحاد الأوروبي، إلى التأكيد على أهمية التنمية؛ لتأمين السلام والأمان.// انتهى //23:08ت م0351