الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (000ر350 م3/ اليوم ) للمستثمرين يصب في مصلحة التنمية الشاملة بالمنطقة ، كما يؤكد متابعة القيادة الرشيدة لكل ما يهم المواطنين في مختلف مناطق المملكة .وأشار سموه إلى أن هذا القرار أثلج صدور أهل المنطقة ، وسينهي مشاكل الصرف الصحي، ويسهم في حماية البيئة من التلوث.ورفع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على حرصها ومتابعتها لتعزيز التنمية الشاملة ، داعيا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //23:10ت م0352