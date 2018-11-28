الأحساء 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، مساء اليوم، حفل التفوق الـ 35 للطلاب المتفوقين 1438/1439هـ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء لتكريم 319 طالبًا متفوقاً من مختلف المراحل بالتعليم الحكومي والأهلي، بحضور معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والقيادات التعليمية والتربوية بالمحافظة، وجمع من الأهالي والرعاة وشركاء النجاح، وذلك في القاعة الكبرى للاحتفالات بجامعة الملك فيصل في الاحساء.وبدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، كلمة رحب فيها بسمو محافظ الاحساء والحضور، منوها باهتمام حكومتنا الرشيدة بالعلم والاهتمام بالتعليم وإعلاء شأن أهله منذ أن أرسى أُسسَها الملكُ عبدُالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ، حتى غدتْ منارةً سامقةً في سماءِ العلمِ وأنجزتْ وثبة ًحضاريةً عظمى تجمعُ بينَ الأصالةِ والمعاصرةِ.وقال : يشهد قطاعُ التعليمِ اليومَ قفزاتٍ نوعيةً ومتسارعةً بفضلِ اللهِ تعالى ثم بدعمٍ سخي من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ فجاء التعليمُ ركيزةً أساسيةً في تنميةِ رأسِ المالِ البشري وتمكينِه، وأثمرَ عن بناءِ طاقاتٍ بشريةٍ وصناعةِ جيلٍ خلاقٍ تفوقًا وتميزًا وفقَ رؤيةِ المملكةِ 2030م، وفي سياق هذه الرؤية وضعت وزارة التعليم مبادرات تجعل إدارات التعليم وإدارات المدارس محاضن نوعية لرعاية التحصيل الدراسي و صناعة التفوق هدفا و منهجا و ثمارا .وأشار بالغنيم إلى أن عدد المكرمين في هذا الحفل بلغ ( 319) متفوقا منهم (14) طالبا متفوقا في اختبار القدرات و (29) طالبًا حققوا التفوق لثلاث سنوات متتالية، وتكريم الدارس حمد بن محمد بن حمد الفارس من ثانوية العيون الليلية الذي يبلغُ من العمرِ ( 68) عامًا، إضافة الى تكريم (13) أسرةً و (3) جمعياتٍ كان لهم دورٌ في الاحتفاءِ بالمتفوقين ورسمِ الفرحةِ و البهجةِ على محيّا الأبناءِ، مهنئا المتفوقين ومدارسهم وأولياء أمورهم على هذا التفوق.وقدم في ختام كلمته الشكر لصاحبِ السموِ الملكي الأميرِ سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميرِ المنطقةِ الشرقيةِ ولصاحبِ السموِ الملكي الأميرِ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائبِ أميرِ المنطقةِ على جهودِهما المضيئةِ في دعمِ التعليمِ بالمنطقةِ، ولمحافظ الأحساء على تشريفه هذا الحفل واهتمامه بقطاعِ التعليمِ بالمحافظةِ، كما قدم شكره لمعالي وزيرِ التعليمِ ونائبه على ما يجدُه الطلابُ المتفوقين من رعايٍة واهتمامٍ، وللشركاء ورعاة الحفل .بعدها شاهد الحضور عرضاً مصوراً بعنوان "جهود مدارسنا" ، تلاه كلمة للشريك الاستراتيجي أمانة الأحساء ألقاها المهندس عادل بن محمد الملحم، نوه فيها باهتمام حكومتنا الرشيدة بالعلم والسعي لتحقيق ما تصبوا إليه في خططها النمائية ، لذا ارتبطت أجزاء من رؤية المملكة الطموحة 2030 بأركان تعليمية في تنمية القيم الإيجابية لدى طلابنا وطالباتنا، عبر بناء المبادرة التعليمية والتربوية المحققة لبرنامج التحول الوطني، في سبيل تذليل التحديات التي تواجه التعليم، سعياً للتطوير ورسم اتجاهات التغير الإيجابي، وإنتاج جيلاً من الطلبة متفوقاً ومعززاً بالقيم، ومعداً بالمهارات الأساسية ذات التخصص بشكل متميز.ونوه المهندس الملحم بحرص حكومتنا الرشيدة – أيدها الله - واهتمامهما بدعم الحركة التعليمية في المملكة ، مشيداً بالشراكات الاستراتيجية لأمانة الأحساء مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء والدعم السنوي المتواصل للاحتفاء بأهل العلم والتفوق إيماناً منها بدورها المجتمعي في تشجيع وتحفيز وتتويج أجيال أضاءت دروبها بنيل المعالي.وتخلل الحفل عرض مسرحي بعنوان "نتفوق لنبني الوطن"، ثم ألقى الطالب عبدالعزيز بن بدر بن محمد بن جلوي كلمة نيابة عن زملائه المتفوقين أعرب فيها عن شكره لكل من أسهم في هذا التكريم ومن كانوا خلف هذا النجاح والتفوق، وللإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء على الاهتمام المتواصل والدائم بأبنائهم المتفوقين.وفي ختام الحفل تم تكريم المتفوقين وثلاث جمعيات خيرية و 13 أسرة، والداعمين والرعاة وشركاء النجاح.// انتهى//00:31ت م0360