جيزان 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة غداً ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، توقيع اتفاقيات مبادرات أرامكو السعودية الوطنية لزراعة وإنتاج البن في جبال جازان بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير جبال جازان والجمعيات الخيرية بالقطاع الجبلي لزراعة وإنتاج البن في كل من محافظات "الداير والعيدابي وفيفا والعارضة والريث.كما تتضمن الاتفاقيات توقيع مبادرة أرامكو السعودية لإنشاء مركز الخياطة والتطريز بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ، وجمعية الأنامل المبدعة بجازان ضمن دعم شركة أرامكو المستمر للجهات الخيرية كافة وتجسيدا للشراكة المجتمعية التي تسهم في خدمة أهالي منطقة جازان.//انتهى//00:33ت م0361