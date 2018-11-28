عام / فرع خدمات المياه بالقطيف ينفذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
القطيف 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
نفذ فرع خدمات المياه بمحافظة القطيف ، بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالمحافظة، " الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية للعام 2018م"، بحضور مدير الفرع المهندس ضياء آل أسعد، ومدير المكتب الوقائي لإدارة المراكز الصحية الدكتور ناصر الفرج، وذلك بمقر الفرع بالقطيف .
وثمن المهندس آل أسعد الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية، مؤكدا أهمية التفاعل معها لتفادي الإصابة بالأوبئة والحد من تناقلها .
وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والمصابين بالأمراض المزمنة وأمراض الدم ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية.
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