تونس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم الجمهورية التونسية.وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته قصر قرطاج فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما كان في وداع سمو ولي العهد في مطار الرئاسة دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من كبار المسؤولين .// انتهى //00:47ت م0365