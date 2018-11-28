الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساستكملت اليوم منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم من خلال ثلاث مواجهات أقيمت في كلاً من الخرج وحائل والأحساء.فعلى ملعب نادي الشعلة في الخرج، كسب الكوكب نظيره القيصومة بهدفين مقابل هدف، وحملت أهداف الكوكب كلاً من التونسي شاكر الرقيعي والسنغالي مينان ديوف بينما حمل هدف القيصومة الوحيد البرازيلي ديغيو باربوزا من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الكوكب إلى 15 نقطة في المرتبة الـ 16 ، فيما توقف رصيد القيصومة عند 9 نقاط في المرتبة الـ 20.وحقق الطائي فوزاً على ضيفه نجران بهدف وحيد أحرزه اللاعب مشاري جديع في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الطائي بحائل، ليرتفع رصيد الطائي إلى 16 نقطة في المركز الـ 14 في المقابل بقي نجران عند رصيده الحالي 18 نقطة في المركز الحادي عشر.وتغلب الخليج على نظيره هجر بهدف دون ردّ في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب حسين الشيخ، ليرتفع رصيد الخليج إلى 20 نقطة كسادساً فيما ظلّ هجر عند رصيده الحالي 23 نقطة كوصيفا .// انتهى //01:08ت م0366