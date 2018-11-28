الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساجتاز حكام نخبة آسيا السعوديين الـ 10 اختبارات اللياقة البدنية بنجاح في الدورة الثانية الاستعدادية لحكام قارة آسيا، والمقامة في دبي بمشاركة أكثر من 50 حكمًا آسيويًا.وشارك في الدورة كل من محمد الهويش، وشكري الحنفوش، وخالد الطريس، وبدر الشمراني، وفهد العمري، ومحمد العبكري، وخلف زيد، وهشام الرفاعي، وعبدالرحيم الشمري، وياسر السلطان .وكانت الدورة الأولى لحكام النخبة الآسيوية، اختتمت مساء السبت بمشاركة 68 حكما، من مختلف اتحادات غرب وجنوب ووسط قارة آسيا.واشتملت تلك الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات خاصة للارتقاء بالنواحي البدنية ، بالإضافة إلى بعض الاختبارات العملية.// انتهى //01:15ت م0367