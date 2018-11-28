رام الله 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ارتكابها للجريمة والحرب الاستيطانية المفتوحة والمتواصلة على الأغوار الفلسطينية.وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها مساء اليوم بهذا الخصوص، إلى زيارة العديد من المسؤولين الإسرائيليين في الآونة الأخيرة للأغوار، واطلاقهم تصريحات ومواقف استعمارية عنصرية تشجع المستوطنين وقوات الاحتلال على سرقة ونهب الأرض الفلسطينية فيها، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته اتجاه عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما دعت الجنائية الدولية الى سرعة الانتهاء من دراساتها وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.// انتهى //01:32ت م0368