الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسحقق الفتح فوزًا على مضيفه هجر بهدفين مقابل هدف اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا.ورفع الفتح رصيده لـ 10 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد هجر عند 10 نقاط أيضًا في المركز التاسع .وكان الاتحاد السعودي قرر تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها يوم 13 أكتوبر الماضي، عقب وفاة حارس مرمى الناشئين عبدالله السعيد إثر حادث مروري.// انتهى //01:43ت م0370