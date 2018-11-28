نيويورك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 واساغلقت مؤشرات الاسهم الامريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بعد تصريحات مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو إن اجتماعا بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني يوم السبت القادم سيكون فرصه ”لطي صفحة“ الحرب التجارية.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 108.49 نقطة، أو ما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 24748.73 نقطة ، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.67 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 2682.12 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.85 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 7082.70 نقطة.// انتهى //02:28ت م0371