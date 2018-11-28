اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بتاثير تصريحات امريكية مطمئنة بشأن الحرب التجارية مع الصين
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
نيويورك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 واس
اغلقت مؤشرات الاسهم الامريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بعد تصريحات مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو إن اجتماعا بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني يوم السبت القادم سيكون فرصه ”لطي صفحة“ الحرب التجارية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 108.49 نقطة، أو ما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 24748.73 نقطة ، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.67 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 2682.12 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.85 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 7082.70 نقطة.
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