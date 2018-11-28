واشنطن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري لقاءات ثنائية مع العديد من رؤساء و قادة الدول خلال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة، ساره ساندرز، أن "الرئيس والوفد سيجريان محادثات مع العديد من القادة، تشمل لقاءات ثنائية مع الرئيس الأرجنتيني و الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني والمستشارة الألمانية، إضافة إلى عشاء عمل مع الرئيس الصيني".وسيلتقي ترامب أيضا برؤساء تركيا والهند وكوريا الجنوبية، بحسب ما أوضح مستشاره للأمن القومي جون بولتون.// انتهى //05:15ت م0376