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الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى الاستقلال
خادم الحرمين يستعرض مع الزياني مسيرة العمل الخليجي المشترك
مجلس الوزراء: الزيارات الملكية استشراف لمستقبل التنمية
ولي العهد يبعث برقيتي تهنئة للرئيسين ولد عبدالعزيز وميتا
ولي العهد يستعرض مع الرئيس المصري تطوير العلاقات والأوضاع الإقليمية والدولية
الأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسي: المباحثات أكدت العلاقات المميزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
ولي العهد يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات.. ويلتقي رئيس الحكومة
الأمير محمد بن سلمان للسبسي: اجتماعاتنا جسدت الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون
خالد الفيصل يتسلم تقرير أعمال الأحوال المدنية بالمنطقة
أمير الرياض وسمو نائبه يشهدان توقيع اتفاقية جمعية خيرات وأمانة الرياض
سعود بن نايف: المملكة تعيش حراكاً يثلج الصدر
فيصل بن مشعل يوجه بإقامة هاكاثون القصيم.. ويتفقد مركز إدارة الأزمات والكوارث
انتخاب المملكة لعضوية «تنفيذي حظر الأسلحة الكيميائية»
الرئيس اليمني يجري تعديلات وزارية.. ويعين محافظاً جديداً لشبوة
قوات الأسد تقصف حماة وريف حلب
300 ألف نازح في صراع أفغانستان
الصين تحث على نتائج إيجابية مع أميركا
بوتين يحذّر أوكرانيا
اعتقال موظف كبير بمجلس الشيوخ الفرنسي
مغادرة «الأوروبي» يسمح لبريطانيا توقيع اتفاقات
الرئيس الأميركي يلوح بإغلاق الحدود لمواجهة المهاجرين
مصرع شباب بلوش برصاص عصابات طهران
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