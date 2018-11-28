الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى الاستقلالخادم الحرمين يستعرض مع الزياني مسيرة العمل الخليجي المشتركمجلس الوزراء: الزيارات الملكية استشراف لمستقبل التنميةولي العهد يبعث برقيتي تهنئة للرئيسين ولد عبدالعزيز وميتاولي العهد يستعرض مع الرئيس المصري تطوير العلاقات والأوضاع الإقليمية والدوليةالأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسي: المباحثات أكدت العلاقات المميزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقةولي العهد يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات.. ويلتقي رئيس الحكومةالأمير محمد بن سلمان للسبسي: اجتماعاتنا جسدت الرغبة المشتركة في تعزيز التعاونخالد الفيصل يتسلم تقرير أعمال الأحوال المدنية بالمنطقةأمير الرياض وسمو نائبه يشهدان توقيع اتفاقية جمعية خيرات وأمانة الرياضسعود بن نايف: المملكة تعيش حراكاً يثلج الصدرفيصل بن مشعل يوجه بإقامة هاكاثون القصيم.. ويتفقد مركز إدارة الأزمات والكوارثانتخاب المملكة لعضوية «تنفيذي حظر الأسلحة الكيميائية»الرئيس اليمني يجري تعديلات وزارية.. ويعين محافظاً جديداً لشبوةقوات الأسد تقصف حماة وريف حلب300 ألف نازح في صراع أفغانستانالصين تحث على نتائج إيجابية مع أميركابوتين يحذّر أوكرانيااعتقال موظف كبير بمجلس الشيوخ الفرنسيمغادرة «الأوروبي» يسمح لبريطانيا توقيع اتفاقاتالرئيس الأميركي يلوح بإغلاق الحدود لمواجهة المهاجرينمصرع شباب بلوش برصاص عصابات طهران// يتبع //06:06ت م0003