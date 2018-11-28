وفي الموضوع نفسه، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (القدرة والريادة): ما زال الوضع العربي الراهن يراوح مكانه دون أي تقدم يُذكر، فالعلاقات البينية العربية في حدها الأدنى ما يثير تساؤلات عن مرحلة الركود هذه وإلى أي مدى ستصل؟ وكأن العرب ارتضوا بحالة الوهن واتخذوا منها شعاراً للمرحلة دون أي تحرك جاد يجسد مفهوم التضامن العربي الذي نريده واقعاً لا مجرد شعارات يتم ترديدها لا تقدم ولا تؤخر وربما تزيد من حالة الاحتقان وتؤججها.ورأت في خضم تلك الحالة العربية التي بالتأكيد لا نرتضيها بل ونريد تجاوزها إلى مرحلة من العمل الفاعل البعيد عن المزايدات والانفعال غير المبرر تأتي جولة سمو ولي العهد العربية من أجل إحياء وتجسيد وتغيير الحالة العربية الراهنة وبث روح جديدة تعتمد على المرتكزات والعوامل الإيجابية المشتركة التي هي موجودة بالفعل وتحتاج إلى من ينفض عنها غبار أزمنة متعاقبة من الإحباط المتتالي ويبث فيها روحاً جديدةً في مرحلة شديدة الحساسية في التاريخ العربي المعاصر ومزاج عالمي متقلب قد تكون له آثار أكثر سلبية على الوضع العربي الراهن.واختتمت بالقول: دون مزايدات ودون تملق، المملكة هي من يقود العالم العربي شاء من شاء وأبى من أبى، لا نقول ذلك عن الوطن كونه الوطن، وإن كان حقاً مشروعاً لنا، ولكن هي عين الحقيقة التي لا يمكن لأي كان أن يتجاهلها أو أن يحاول تزييفها، فالمملكة عبر تاريخها هي من تسعى على الدوام أن تلمَّ شمل العرب وتعمل قصارى جهدها من أجل وطن عربي فاعل في المجتمع الدولي، فهي من يستطيع وبكل اقتدار إيصال الصوت العربي إلى المحافل الدولية منافحةً عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي هي مركزية لنا ولكل العرب، فمن أقدر منا على القيام بهذا؟ وهذا لا يعني أبداً التقليل من الأدوار العربية، ولكن الحقائق مثبتة بما لا يقبل الشك أن القدرة والريادة بأيدينا، ومن أجل ذلك تعمل المملكة على جعل الاصطفاف العربي واقعاً يعطينا أملاً بغدٍ أفضل.// انتهى //06:06ت م0005