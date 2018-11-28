واشنطن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 واسقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تامل أن تفعل الدول الأوروبية المزيد لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم، بما في ذلك تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات وإعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة "حكومات عديدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في القرم بأوكرانيا، ليس كل هذه العقوبات مطبق بشكل كامل لذلك نرى أن على الدول الأوروبية فعل المزيد".وأضافت نويرت "وشيء آخر تحدثنا عنه بما فيه الكفاية هو خط الانابيب نورد ستريم2".// انتهى //06:49ت م0008