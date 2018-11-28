عام / هزة أرضية بقوة 9ر5 درجات تضرب قبالة مقاطعة أوموري اليابانية
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
طوكيو 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الاربعاء، قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة أوموري، شمالي اليابان، وفقا لوكالة الرصد الجوي والزلزالي اليابانية.
وقالت وكالة الرصد الجوي اليابانية إن مركز الهزة كان على 41.3 درجة شمال خط العرض، و143.3 درجة شرق خط الطول، وعلى عمق وصفته الوكالة "بالضحل جدا".
وأشار المصدر الى ان الهزة وقعت في حوالي الساعة 23ر11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
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