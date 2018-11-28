مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسدشن فرع بنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد مكتباً خاصاً لخدمة المتقاعدين.ويهدف المكتب إلى خدمة متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد وإنجاز معاملاتهم لدى البنك بكل يسر وسهولة بعد إبراز بطاقة المتقاعد التعريفية التي تصدرها المؤسسة من خلال فروعها ومكاتبها أو عبر تطبيق "التقاعد" للأجهزة الذكية.يذكر أن "التقاعد" دشنت في أوقاتٍ سابقة مكاتب مماثلة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمناطق القصيم ونجران والجوف وعرعر وعسير سعياً لراحة المتقاعدين وتعزيزاً للتعاون مع تلك الجهات وامتداداً لمبادراتها الرامية لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين.// انتهى //08:55ت م0012