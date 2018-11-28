المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة أمس، الملتقى الأول لتطوير تخصصات وبرامج الكلية بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد بن عياد الردادي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال السياحة والفندقة.وتضمنت أعمال الملتقى طرح أربعة أوراق عمل عن أبرز الوظائف الفندقية المطروحة في سوق العمل والمؤهلات المطلوبة لها والاشتراطات والتراخيص الحكومية المطلوبة للأنشطة السياحية ومناقشة أهمية الكوادر الوطنية المدربة لدعم تقدم القطاع الفندقي وحاجة ومتطلبات السوق لتلك الكوادر وكذلك مناقشة أبرز أسباب التسرب الوظيفي من القطاع الفندقي.وفي ختام الملتقى أوصى المشاركون بأهمية فتح تخصص البكالوريوس في مجال الفندقة وتنفيذ برامج تدريب قصيرة ومكثفة لعدد من الوظائف الفندقية، إضافة إلى تكثيف مقررات اللغة الإنجليزية للمتدربين.// انتهى //10:04ت م0021