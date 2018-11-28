القاهرة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات القمة التي جرت بالقاهرة أمس بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلالها حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع المملكة على أعلى مستوى لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا.وأشارت الصحف إلى تشديد الرئيس السيسي، على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين المملكة ومصر، مؤكدًا أن أمن واستقرار المملكة جزء من الأمن القومي المصري.وعرجت على تصريح مبعوث إسرائيل إلى الأمم المتحدة داني دانون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت تل أبيب أنها ستعرض الخطة المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط مطلع العام المقبل.ولفتت الصحف إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني أعرب عن أمله في نجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة.ودوليًا تطرقت الصحف إلى تواصل فصول الأزمة بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها الغربين من جهة اخري لليوم الثالث على التوالي وتحذير الرئيس الروسي "كييف" من القيام بأعمال "متهورة " بعد قرارها بفرض الاحكام العرفية ردا على احتجاز حرس الحدود الروسي ثلاث سفن أوكرانية.كما تحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة 6 جنود أمريكيين في انفجار بأفغانستان ورفض الحكومة اليمينة إشراف دولي على ميناء الحديدة وتجديد المغرب مطالبته للجزائر برد رسمي على دعوته لحوار ثنائي لتجاوز الخلافات .// انتهى //10:05ت م0022