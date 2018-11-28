الطائف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً، درساً في تفسير قوله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" يقدمه عبدالله بن يوسف الكناني بعد صلاة العشاء بجامع السيل الصغير.ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لتعاوني الحوية ضمن سلسلة الكلمات الوعظية التي ينفذها المكتب للشهر الجاري.// انتهى //10:06ت م0023