الخرطوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على دعوة وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية بشارة جمعة أرور، القوى السياسية إلى ضرورة نبذ الخلافات الحزبية الضيقة،وإعلاء المصلحة الوطنية.وأبرزت الصحف تأكيد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، أن الدولة لن تضيع وقتها في انتظار الممانعين والمتمردين، وستبسط سيطرتها على كامل التراب السوداني.وأشارت إلى بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس ، تدريبا عسكريا لقواته على حدود قطاع غزة، بزعم فحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية.وأخبرت صحف الصباح عن تحرير الجيش اليمني أمس عدداً من المواقع الاستراتيجية في جبهتي -الملاجم- وقانية- بمحافظة البيضاء بعد هجوم عنيف على ميليشيات الحوثي الإرهابية.ونقلت عن الخارجية الكازاخستانية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، سيشارك فى لقاء أستانة حول سوريا.// انتهى //10:07ت م0024