الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسزار وفد من كلية القانون بجامعة الأمير سلطان يضم عدداً من طلاب وطالبات الكلية ومشرفيهم أمس, هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهدف التعرف على الهيئة وأنشطتها وآليات عملها ومرافقها.واستقبل الوفد معالي رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي ونائبه الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، إذ بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية تلاها تقديم نبذة عن هيئة الخبراء وكيفية سير العمل فيها، ومهام الهيئة، واختصاصاتها، تلت ذلك مناقشات مفتوحة حول الهيئة وأنشطتها بين الطلاب وأعضاء الهيئة.عقب ذلك قام الوفد بجولة على المكتبة الخاصة بالهيئة، ثم اختتم زيارته بالتقاط الصور التذكارية وتقديم درع تذكاري لمعالي رئيس الهيئة.تأتي الزيارة ضمن الأنشطة التي تهدف الكلية من خلالها إلى تنمية قدرات الطلاب والطالبات وتجاربهم وصقل شخصياتهم القيادية.// انتهى //10:18ت م0025