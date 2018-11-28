كوبنهاجن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي أمس، حفل عشاء تكريماً لوفد المملكة والدول العربية المشاركين في نهائي المسابقة العالمية لكأس الإبداع التجاري التي نطمتها هيئة CBC في كوبنهاجن بالتعاون مع عدد من الوزارات والشركات الدنماركية.حضر الحفل مجموعة من المشرفين على المسابقة، إضافة لممثلي شركة أرامكو السعودية مركز "واعد" لريادة الأعمال، ومؤسسة قطوف الريادة المعنيين بتقديم الدعم للشباب المبتكرين، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.// انتهى //10:18ت م0026