الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستقرير وكالة الأنباء الموريتانية بمناسبة يوم الاستقلال الوطني الـ 58 ، ضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا " .تحتفل الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم الأربعاء بالذكرى الـ 58 ليوم الاستقلال الوطني، الذي يصادف الـ 28 من نوفمبر من كل سنة، حيث تشكل ذكرى يوم الاستقلال الذي نالته البلاد يوم 28 من سنة 1960م، طابعًا خاصًا عند الموريتانيين كافة.وحققت موريتانيا خلال الـ 58 سنة الماضية إنجازات ملموسة تطورت وتسارعت خلال العشر سنوات الأخيرة بفعل الإدارة الجادة والعمل الدؤوب لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لتطوير وتحديث البلاد عبر اعتماد إستراتيجية شاملة شملت المجالات التنموية والاجتماعية والسياسية، كانت نتائجها واضحةً، سواء من حيث نسب النمو المسجل سنويًّا، أو من حيث التطور المسجل في مستويات المعيشة، أو من حيث نوعية وعدد منشآت البنية التحتية التي تم تشييدها، التي شملت مختلف المجالات التعليمية والصحية والكهربائية والمائية والطرق وفي مختلف المجالات التنموية.وعملت الإستراتيجية التنموية على توطيد دعائم الدولة، وتحسين الحكامة العمومية، و بناء اقتصاد تنافسي يحقق نموًا شاملًا، و تنمية الموارد البشرية، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.وتميزت السنوات المنصرمة من العهدة الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية ، بتحقيق تقدم ملحوظ في مجال توطيد دعائم دولة القانون، وتحسين الحكامة العمومية؛ ممّا مكن الدولة من القيام، على نحو ممتاز وفعال، بمهامها السيادية، وضمان أمن البلد واستقراره، وجعل البلاد تُقدَّم في المحافل الدولية كنموذج للنجاح في مقاربته الأصيلة التي أقام فخامة رئيس الجمهورية دعائمها على أسس راسخة من سماحة ديننا الحنيف وانفتاحه، وهي المقاربة التي تجمع بين ضرورات الأمن ومتطلبات التنمية.وحققت موريتانيا خلال الفترة 2014 - 2018 إنجازات كبيرة شملت اكتتاب الأفراد، وتكوينهم، وتجهيزهم، وتشييد البنى التحتية المناسبة، فضلًا عن اقتناء التجهيزات اللازمة لمهام الدفاع، وحفظ النظام، وتنفيذ إصلاحات مهمة استهدفت عصرنة الإدارة الإقليمية، وتقريبها من المواطن، وتحسين جودة خدماتها.واقتناعًا منها بدور العدالة في توطيد دعائم دولة القانون، وصيانة حقوق المواطنين، وتوفير الظروف الضرورية للنهوض الاقتصادي، والانعتاق الاجتماعي، والرقي الفردي، اقتناعًا بكل ذلك، نفذت الحكومة خلال الفترة 2014- 2018 إصلاحات مهمةً شملت: الإطار القانوني لقطاع العدل، وتعزيز قدرات موارده البشرية، وتحسين بناه التحتية.ومكنت الإصلاحات من تعزيز وتكميل ترسانة البلاد القانونية في مجالات المساعدة القضائية، والوقاية من التعذيب ومحاربة آثار الاسترقاق والرشوة. وتجسد تنفيذ هذه الإصلاحات في إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب المتخصصة؛ مما ساعد على مكافحة فعّالة للفساد، وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، مثل الاتجار بالمخدرات وبالبشر، إضافةً إلى الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال، والإرهاب.وامتازت السنوات الأخيرة بتعزيز ديمقوراطية موريتانيا من خلال تنفيذ الإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة.وفي هذا الصدد، فقد توج استفتاء 5 أغسطس 2017 والانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة بما شهدته من مشاركة سياسة عريضة للأحزاب السياسية، حيث تمخض عن إعادة تشكيل المشهد المؤسسي في البلد، كما أتاحت الإصلاحات، من بين أمور أخرى، التمتع اليوم بنشيد وطني وعلم يعكسان تنوع موريتانيا الثقافي والولاء للوطن.وفي مجال الصحافة والاتصال، تجسدت جهود السلطات العمومية خلال السنوات الماضية في تحرير الفضاء السمعي البصري، وإعداد إستراتيجية وطنية للاتصال من أجل التنمية، والمصادقة على مدونة للإشهار، إضافةً إلى تزويد وسائل الإعلام العمومية بالتجهيزات الحديثة وإنشاء صندوق لدعم الصحافة الحرة،كذلك إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية.// يتبع //10:31ت م0029

وحققت البلاد في السنوات الماضية، بدفع من فخامة رئيس الجمهورية نجاحات معتبرةً بفضل انتهاج سياسة خارجية تتميز بالفعالية والاستباقية والحرص على صيانة المصالح الوطنية.وتجسد تنشيط العمل الدبلوماسي في حضور متعاظم على الساحة الدولية سواءٌ على مستوى الهيئات والمؤتمرات والمنتديات الدولية، أو من خلال النجاح الباهر في تنظيم القمة العربية السابعة والعشرين والقمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، كما اضطلعت البلاد بدور مركزي في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس، وتحفيز عملها لصالح السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.وقدمت مساهمةً مشهودةً في جهود البحث عن حلول للأزمات الإقليمية، وشاركت مشاركةً فعالةً في حفظ السلام في كل من إفريقيا الوسطى وساحل العاج تحت إشراف الأمم المتحدة.وفي المجال الاقتصادي، أدركت الحكومة الموريتانية أن النمو الاقتصادي وتقاسم ثماره بشكل منصف يمثلان رهانين كبيرين بالنسبة لاستقرار البلاد واستدامة ديمقراطيتها. ولهذا السبب، تلتزم بانتهاج سياسة تنموية مستدامة ترتكز على اقتصاد مفتوح ومتنوع، يضطلع فيه القطاع الخاص بكامل الدور المنوط به، وتتقلص الفوارق بين مختلف جهات الوطن.ولهذا الغرض، تواصل الحكومة السياسات الاقتصادية الإرادية المنتهجة في السنوات الأخيرة، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة سبيلًا لتخفيف الفقر ومكافحة البطالة بفاعلية، وخاصة بطالة الشباب والنساء.وفي هذا الإطار، تم إعداد وتنفيذ إستراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016 - 2030؛ بغية توطيد وتحسين النتائج المحققة في مجال تخفيف الفقر.إن عملية بناء صرح اقتصاد تنافسي -الذي يجري القيام بها منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية مقاليد السلطة- مكّنت خلال السنوات الأربع الأخيرة من تحقيق معدل نمو متوسط قدره 2,9 %، وأتاح ذلك -على وجه الخصوص- المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، ومكافحة التضخم، وزيادة الاستثمار العمومي، وتشجيع الاستثمار الخصوصي.ووُقعتْ في الفترة المذكورة 126 اتفاقية تمويل ناهزت قيمتها الإجمالية 90 مليار أوقية جديدة، 70% منها في شكل هبات. ووجهت هذه التمويلات لقطاعات الاقتصاد الحيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والطاقة، فضلاً عن الحماية الاجتماعية والحكامة والتقنيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال.وفي مجال مناخ الأعمال، أسهمتْ الإصلاحات الكبيرة للبلاد بالارتقاء 28 درجةً على سلم مؤشر التصنيف العالمي لمناخ الأعمال ما بين عامي 2015 و2018، الأمر الذي يعكس -بصورة عامة- زخم الإصلاحات التي قامت بها البلاد خلال هذه الفترة،فيما تمثلت الإنجازات الرئيسة في نواكشوط خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الطاقة بناء محطة هوائية بقدرة 30 ميغاواط سنة 2015، ومحطة مزدوجة بقدرة 180 ميغاواط سنة 2016، ومحطة شمسية بقدرة 50 ميغاواط سنة 2017. كما تم تهجين محطات حرارية تزود ثماني بلدات بفضل وحدات شمسية بقدرة إجمالية قدرها 16,6 ميغاواط.// انتهى //10:31ت م0030