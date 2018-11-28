نجران 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب التربوي "بنات" أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "الفاعلية الشخصية"، مستهدفاً معلمات رياض الأطفال، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.ويهدف البرنامج الذي يستمر 3 أيام، إلى تمكين المعلمات بالفاعلية الشخصية لتحسين الممارسات المهنية، وتوظيف ركائز التعلم في القرن الواحد والعشرين لتحسين الأداء، وتعزيز تقدير الذات في مجتمع التعلم، وتفعيل دور المبادرات في مجتمعات التعلم، وتوظيف ركائز التوجه نحو الإنجاز في ترقية التعلم، وتحسين دور مجتمعات التعلم المعنية داخل المدرسة.// انتهى //10:33ت م0031