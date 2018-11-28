الطائف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، والعاصمة المقدسة ومدركة والهدا والشفا وبني سعد والسيل والكامل والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الثامنة مساءً .من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //10:35ت م0032