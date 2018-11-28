الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأصدر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي العزيزية بمدينة الرياض، تقريراً تضمن أهم إنجازات المكتب الدعوية والإرشادية، خلال شهر صفر 1440هـ، التي اشتملت على مجموعة من البرامج والأنشطة.وجاء في التقرير أن عدد الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم عن طريق دعاة المكتب بلغ 27 شخصاً من مختلف الجنسيات، في حين بلغ عدد الدروس 77 درساً، وعدد الكلمات الوعظية التي ألقاها الدعاة 38 كلمة، كما قام المكتب بـ 73 جولة دعوية، استفاد منها 1340 شخصاً، في حين نفذ المكتب 4 دورات علمية استفاد منها 455 شخص.ومن ضمن الجهود التي ذكرها التقرير توزيع عدد من الإصدارات منها 64 نسخة من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتوزيع 1840 كتاباً، كما قام المكتب بتوزيع وجبات غذائية بلغ عددها 180 وجبة، ووزع هدايا عددها 102، وبلغ عدد البرامج الدعوية التي بثها المكتب عبر الإنترنت 207 برامج.وأوضح التقرير أن المكتب قام بوضع ركن دعوي بمحطة النقل العام بحي العزيزية، وتضمن هذا الركن توزيع 10257 كتاب و 2875 شريط ومطوية دعوية.// انتهى //10:42ت م0035