صامطة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأجرى قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى صامطة خلال العام الماضي، 60.657 فحصاً تشخيصياً بالأشعة، في جميع أقسام الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة بالصبغة والموجات فوق الصوتية وأشعة البانوراما والأشعة المتنقلة.وأوضحت صحة جازان أن قسم الأشعة السينية أجرى 39.423 فحصاً إشعاعياً، فيما بلغ عدد أشعة الرنين المغناطيسي 960 أشعة، وسجلت الأشعة المقطعية 5.535، وأشعة الموجات فوق الصوتية 8.240 أشعة، وأشعة البانوراما 2.900 أشعة، والأشعة المتنقلة 3.590 فحصاً إشعاعياً.// انتهى //11:03ت م0044