رام الله 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب مجلس الوزراء الفلسطيني، بالدعم والتأييد الدولي لشعب الفلسطيني، وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وذلك بمناسبة قرب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام.وأشارت الصحف إلى خبر تلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة دعم ومساندة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.وسلطت الضوء على اطلاق تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ، مبادرة وطنية لإنجاز ملف المصالحة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ظل الصعوبات التي تعيشها القضية الفلسطينية بعد الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن، والعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، إنه يعمل إلى جانب أطراف عدة لمنع اندلاع حرب جديدة على جبهة غزة.وأنبأت صحف اليوم عن مواصلة قوات الاحتلال أعمال الحفريات لبنى تحتية، تهدف إلى إنشاء بؤرة استيطانية في حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستيلائها على 267 دونمًا من أراضي قريتي بردلة وتياسير في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تعود ملكيتها للكنيسة اللاتينية في القدس.ونشرت صحف هذا اليوم خبر قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة تشاد للقاء الرئيس إدريس ديبي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.// انتهى //11:05ت م0045