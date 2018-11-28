القطيف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

أطلقت كشافة وعشائر نادي النور في سنابس بمحافظة القطيف أمس، مبادرة كشفية اجتماعية تستمر لمدة شهر تُعنى بتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بالحركة الكشفية ودورها ومبادئها وأهدافها، وطريقة الانضمام إليها .

وأوضح المفوض الكشفي بالنادي علي العبندي، أن اهتمام كشافة النادي بتلك الفئة يأتي استناداً إلى مبادئ الرسالة الكشفية ذات البعد الإنساني والأخلاقي، وبالتالي جاءت رغبة النادي في العمل على إشراك تلك الفئة في المناسبات الكشفية والإرشادية والحرص على تواجدهم الفعلي في مختلف اللقاءات بما يساعدهم في إدماجهم بالحركة والاستفادة من برامجها ومناهجها ومشروعاتها التي تتناسب مع قدراتهم واتجاهاتهم .

وأشار العبندي إلى أن ذلك ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية العشرية المطورة لجمعية الكشافة العربية السعودية في مجال التحديات المرتبطة بالتنمية البشرية ،فضلاً عن التوجهات العالمية والعربية المتعلقة نحو التواصل مع المجتمع وإزالة الحواجز والعمل مع مختلف الشرائح، بالإضافة إلى رسالة النادي المجتمعية .

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11:29ت م

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