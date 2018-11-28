بغداد 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم باهتمام الجولة العربية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , والتي شملت عدة دول عربية,مبرزة المباحثات المهمة التي أجراها مع قادة الدول الشقيقة.وأولت الصحف العراقية اهتمامها مجدداً لقرار الحكومة العراقية بفتح المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد ,أمام حركة السيارات المدنية ، منوهة بأن تأخر عملية فتح هذه المنطقة خلال الأيام الماضية, كان لأسباب فنية ناجمة عن نقص الآليات وحجم المنطقة المراد فتحها أمام حركة سير المركبات.وتناولت صحف اليوم تجدد التظاهراتَ في محافظة البصرة جنوب العراق مطالبة بتحقيق المطالب السابقة التي رفعها المتظاهرون قبل نحو أربعة أشهر,والمتمثلة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.وفي الشأن الاقتصادي أبرزت صحف الأربعاء تأكيد وزارة النفط العراقية حرصها على اعتماد المعايير الفنية والاقتصادية في تسويق النفط الخام, بما يحقق أعلى الإيرادات.// انتهى //11:30ت م0047