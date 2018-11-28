أملج 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأزالت لجنة التعديات الفرعية بمركز الحرة الشمالية التابع لمحافظة أملج أمس، تعديات بلغت مساحتها الإجمالية 8000 متر مربع تابعة لمركز العنبجة، الذي يقع شمال المحافظة.وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضي حكومية، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية.وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي.// انتهى //11:40ت م0050