ينبع 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأنهى القطاع الصحي بمحافظة ينبع أمس، الحملة التوعوية الرقابية على الممارسات الصحية في عيادات الأسنان، التي انطلقت مؤخراً على مستوى المملكة بتوجيه وزارة الصحة ممثلةً بإدارة الالتزام.وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع عبد الرحمن الميلبي أن الحملة التي استمرت اسبوعًا، تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، مما يساهم في تقديم خدمات طبية آمنة لأهالي محافظة ينبع، حيث استهدفت الحملة 26 منشأة صحية خاصة، تُقدم خدماتها في مجال طب الأسنان.من جهته أوضح مدير إدارة الالتزام بقطاع ينبع الصحي عبدالعزيز العنمي أنه تم رصد عدد 34 مخالفة متنوعة، ما بين قصور في التعقيم، وتراخيص مزاولة المهنة، ونظام مكافحة العدوى، ونقص الكوادر الطبية، وذلك من خلال فريق عمل مكون من أطباء وفنيين أسنان وأخصائيين مكافحة عدوى ومفتشين من إدارة الالتزام، مؤكداً أن هناك نماذج إحصائية خاصة مُعَدة من قبل الوزارة خصيصاً لهذه الحملة للتأكد من الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان.// انتهى //11:41ت م0051