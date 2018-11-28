نجران 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسدشّن معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي أمس، مبنى عمادة السنة التحضيرية للطلاب في المدينة الجامعية.وأكد الدكتور السبيعي على أهمية مرحلة السنة التحضيرية لطلاب الجامعة، حيث أنها اللبنة الأولى في إعدادهم بشكل جيد، لافتاً إلى أن المبنى الجديد بتجهيزاته الحديثة يوفر بيئة مناسبة تتوافق مع أهمية المرحلة في مسيرة الطالب الجامعي.من جهته، نوه عميد العمادة الدكتور عبدالعزيز عبود العسيري، بمتابعة ودعم معالي مدير الجامعة للرقي بالمكان والإنسان في الجامعة، مؤكداً أن المبنى يضم أكثر من 70 قاعة دراسية و 14 معملاً للحاسب تحتضن أكثر من ألف طالب.// انتهى //11:57ت م0053