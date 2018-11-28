عرعر 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمر في مكتبه أمس، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة عبدالله بن محمد الخضيري، الخبير برؤية الأهلة وترائي هلال شهر رمضان الكريم، وذلك لبحث أوجه التعاون، بهدف إنشاء مرصد الجامعة الفلكي لترائي الأهلة في عرعر.وناقش اللقاء أطر التعاون والتبادل العلمي والبحثي وما هيأته الجامعة من بنية تحتية وخدمات علمية وأجهزة متخصصة، أدت إلى إطلاق محطة الرصد الفلكي المغناطيسي الفضائي بمنطقة الحدود الشمالية بمواصفات عالمية من خلال التعاون مع كلية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعـد عضواً فاعلاً ومهماً في مشروع شبكة المراقبة العالمية AMBER، حيث تعمل المحطة بطاقة الخلايا الشمسية وقد بدأت برصد البيانات منذ تدشينها في شهر فبراير مطلع العام الميلادي الحالي 2018م ببحث ممول من جامعة الحدود الشمالية.وفي ختام الزيارة أكد معالي مدير الجامعة على استعداد الجامعة في توسيع مجالات التعاون مع المرصد الفلكي بجامعة المجمعة من خلال آلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً لرفد محطة الرصد الفلكي للأهلة بالجامعة لتضاف إلى جانب محطة الرصد الفلكي المغناطيسي الفضائي في المدينة الجامعية بعرعر المحطة الأولى من نوعها في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي التي تعنى برصد تأثير النشاط الشمسي على المجال المغناطيسي للأرض في المدينة الجامعية بعرعر.// انتهى //11:59ت م0054