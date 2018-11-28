الأحساء 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستشارك الكلية التقنية للبنات بالأحساء بركن فعال ضمن معرض الفيروز بنسخته الخامسة، الذي انطلقت فعالياته أمس، في قصر محيرس بالمبرز، وذلك من منطلق تعزيز قيمة العمل المهني والوعي به.ويتضمن الركن التعريف بالكلية ومجالاتها التدريبية، إلى جانب استعراض بعض مشروعات متدربات وخريجات الكلية, وعرض قصص نجاح بعض الخريجات، والتعريف بمركز خدمة المجتمع ومعهد ريادة الأعمال الوطني بالأحساء.يذكر أن المعرض الذي سيستمر 7 أيام، يفتح أبوابه من الساعة الرابعة وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.// انتهى //12:02ت م0055