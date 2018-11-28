الخليل - جنين 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظتي الخليل و جنين.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ، شابين فلسطينيين من مخيم جنين وبلدة عرابة بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين،من مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا،بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مبنى سكنيًا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص يعود لعائلة المغربي المقدسية.// انتهى //12:03ت م0056