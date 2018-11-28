تونس 20 ربيع الأول 1440هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى تونس , وعقد سموه اجتماعا مع فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس بحضور وفدي البلدين.وأخبرت في الشأن السوري عن بدء بالعاصمة الكازاخية أستانة اليوم الجولة الـ 11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب ولجنة صياغة الدستور والإفراج عن المعتقلين .وأفادت في الشان الليبي بموافقة البرلمان الليبي بعد مشاورات مع مجلس الدولة على آلية تغيير السلطة التنفيذية أي المجلس الرئاسي الحالي ليكون برئيس ونائبين وأن يكون رئيس الحكومة مستقلا .وأوردت في شأن آخر اعلان السلطة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي أنها ملتزمة بالمشاركة في مفاوضات السلام التي ستعقد في السويد مطلع الشهر القادم .ونشرت صحف تونس طائفة أخرى من التقارير بينها تواصل المظاهرات والاعتصامات في شتى أنحاء فرنسا ضد رفع رسوم المحروقات وغلاء المعيشة , ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين في انفجار بأفغانستان.// انتهى //12:06ت م0057