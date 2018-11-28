القاهرة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة 44 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة وزير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاقتصاد الرقمي في الجمهورية التونسية محمد الأنور معروف ،وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الاتصالات العرب في دورته 22 والتي ستعقد غداً الخميس.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع خالد خليل مستشار الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .ويناقش الاجتماع نتائج فرق العمل التابعة للمجلس فى مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار طابع البريد العربي الموحد ،والتحضير للمؤتمر العالمي القادم للاتصالات المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ بداية عام 2019، إلى جانب استعراض برنامج الابتكار والتجديد التكنولوجي من أجل التشغيل الذي أطلقته المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم دور الشباب في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //12:07ت م0058