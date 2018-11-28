جيزان 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساجتمع رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، اليوم، مع المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة " جستر" خالد الشبيلي, بحضور أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري, وذلك بمقر الغرفة.وقدم الشبيلي شرحاً مفصلاً عن الجمعية والخطط المستقبلية وأهدافها الطموحة للرقي بالفرد وخدمة المجتمع, فيما جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الغرفة وفرع الجمعية والشراكات الممكن إبرامها في مجال تقديم خدمات مناسبة في مجال التربية الخاصة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة.كما تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية والغرفة تهدف إلى تبادل الخبرات وتشجيع العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم والعاملين في تعليمهم ورعايتهم ويدعم فرص النجاح في الأعمال التي تقدمها الجمعية وينعكس إيجاباً على جودة العاملين بفرع جستر بالمنطقة.// انتهى //13:20ت م0085