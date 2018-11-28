بريدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم, رئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة المساعد عبدالكريم بن سليمان التويجري, بعد صدور قرار معالي وزير العدل بدء عمل المحاكم العمالية بالمملكة.ورحب سمو أمير منطقة القصيم في بداية الاستقبال بالتويجري، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة العدل من أجل تقديم عمل عدلي نوعي متميز لإكمال منظومة القضاء المتخصص الذي تنص عليه أنظمة القضاء في المملكة, راجياً سموه له وللجميع التوفيق والسداد في مهام عملهم.من جانبه أعرب التويجري , عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حرصه ومتابعته لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ لتطوير المرافق التابعة للوزارة بالمنطقة لخدمة أبناءها, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير.// انتهى //13:23ت م0086