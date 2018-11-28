الكويت 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 1ر7 نقطة؛ ليبلغ مستوى 4ر5127 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر110 ملايين سهم تمت من خلال 4593 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار كويتي (نحو 65 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 31ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4740 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 71 مليون سهم تمت عبر 2564 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار (نحو 2ر13 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5340 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر39 مليون سهم تمت عبر 2029 صفقة بقيمة 6ر15 مليون دينار (نحو 48ر51 مليون دولار).// انتهى //13:26ت م0087